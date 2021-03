Bühl (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Altenheim in Bühl (Kreis Rastatt) sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer sei in einer Küche der Einrichtung ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Heim sei daraufhin evakuiert worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten am Samstagmittag in Krankenhäuser. Weitere Details wie die Brandursache waren zunächst unklar.

