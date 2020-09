Drei Schafe im Odenwald von Wolf gerissen

Mudau (dpa/lsw) - Ein Wolf hat im Neckar-Odenwald-Kreis drei Schafe gerissen. Das hat eine genetische Untersuchung der Spuren ergeben, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte. Die toten Schafe waren Mitte September in Mudau entdeckt worden. Der männliche Wolf stammt demnach aus den Alpen oder einer Population aus Italien. Ob sich der bislang nicht erfasste Wolf noch in der Region aufhält oder weitergezogen ist, war nicht klar. Wölfe können auf der Suche nach einem eigenen Territorium weite Strecken zurücklegen.

Seit 2015 wurden in Baden-Württemberg mehrere Wölfe nachgewiesen. Im Schwarzwald haben sich nach Angaben des Umweltministeriums zwei Tiere dauerhaft niedergelassen. Nutztierhalter erhalten deshalb für den Schutz ihrer Herden Geld vom Land. Unter anderem werden die Materialkosten für die Anschaffung neuer wolfsabweisender Zäune oder für die Nachrüstung von offenen Ställen übernommen.

Die Gemeinde Mudau liegt im Norden Baden-Württembergs an der Grenze zu Hessen und Bayern. Auch in diesen beiden Bundesländern wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Wölfte gesichtet. Die Tiere sind streng geschützt.