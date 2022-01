Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Landkreis Calw

Neubulach (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Neubulach wurden drei Menschen schwer verletzt. Eine 18-Jährige habe die Vorfahrt nicht beachtet und sei dann mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Unfallverursacherin musste mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. Auch der 56-Jährige und seine 59-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall am Samstag im Landkreis Calw schwer verletzt.

