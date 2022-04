Eberbach (dpa/lsw) - Rund drei Tonnen Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro sind bei einer Firma im Rhein-Neckar-Kreis gestohlen worden. Die Täter drangen in der Nacht zu Freitag gewaltsam in die Lagerhalle in Eberbach ein und transportierten das Metall vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab, teilte die Polizei mit. Die Auswertung von Spuren dauere noch an.