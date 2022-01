Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Wildberg (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß bei Wildberg (Kreis Calw) sind drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei geriet eine 18-jährige Autofahrerin nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstag auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. Dessen 26 Jahre alter Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr barg ihn. Er kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Verursacherin und ihr Beifahrer verletzten sich leicht. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

