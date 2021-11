Waldachtal (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Hotel in Waldachtal im Landkreis Freudenstadt sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, brach das Feuer am frühen Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Gebäudes aus. Zum entstandenen Schaden konnte die Sprecherin bislang keine Angaben machen.

