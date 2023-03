Drei Verletzte bei schwerem Autounfall auf B297 nahe Reutlingen

Reutlingen (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall auf der B297 nahe Reutlingen sind drei Menschen verletzt worden. Eine 79-Jährige wurde am Dienstagabend schwer verletzt in ihrem Auto eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Ein 19 Jahre alter Fahrer war aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen entgegenkommenden Wagen gekracht. Dieser Wagen, in dem die 79-jährige Frau und ihr Ehemann saßen, wurde von der Straße gedrängt, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 40.000 Euro. Die B297 musste für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.