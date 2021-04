Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Ein 24-Jähriger missachtete nach Polizeiangaben eine Ampel und stieß mit dem Wagen einer 60-Jährigen zusammen. Beide sowie eine 17-jährige Beifahrerin wurden nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus gebracht.

