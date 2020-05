Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf Landstraße

Waghäusel (dpa/lsw) - Bei der Kollision zweier Autos auf einer Landstraße sind im Landkreis Karlsruhe drei Menschen verletzt worden. Eine 47 Jahre alte Frau war am Freitagabend in Waghäusel offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne unbemerkt mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß das Fahrzeug mit einem anderen zusammen. Die Unfallverursacherin sowie der Fahrer des zweiten Autos wurden leicht verletzt, dessen Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.