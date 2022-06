Dritter Segelflug-Unfall in zwei Tagen: Pilot stirbt bei Absturz

Sulz am Necker (dpa/lsw) - Ein Mann ist beim Absturz seines Segelflugzeugs in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, kam für den 56-Jährigen jede Hilfe zu spät. Der Pilot starb noch am Unfallort. Den Angaben zufolge stürzte der Mann am Samstagabend mit seinem Segelflugzeug nahe einer Burgruine aus bislang unbekannter Ursache ab. Es ist bereits der dritte Segelflugzeug-Unfall in Baden-Württemberg innerhalb zweier Tage.