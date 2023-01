Drogenrazzia in Asylunterkünften und Wohnungen

Baden-Baden (dpa/lsw) - Bei einer großangelegten Drogenrazzia haben am Dienstag rund 150 Polizeikräfte mehrere Objekte in Baden-Baden sowie im Landkreis Rastatt durchsucht, darunter Unterkünfte für Geflüchtete. Es gehe um den Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in Asylunterkünften, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Auch private Wohnungen seien seit dem frühen Morgen durchsucht worden. Amphetamine, Marihuana sowie Kokain seien sichergestellt worden - in welchen Mengen, war zunächst nicht bekannt. Zehn mutmaßliche Drogenhändler seien bereits identifiziert und davon einige vorläufig festgenommen worden. Es handele sich bei den zehn bisher identifizierten Beschuldigten um neun Männer und eine Frau. Nach weiteren Verdächtigen werde derzeit gesucht.