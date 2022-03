Drohender Felssturz: Sprengtermin weiter unklar

Freiburg (dpa/lsw) - Der Sprengtermin eines Felsbrockens im Höllental bei Freiburg ist weiter unklar. Der geschätzt bis zu 60 Tonnen schwere Koloss bedroht die wichtigste Ost-West-Verbindung im südlichen Schwarzwald. Die viel befahrene Bundesstraße 31 und die Zugstrecke durchs kurvige, enge Höllental soll bis mindestens Freitag komplett gesperrt bleiben. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird der Klotz, der in einem Wald oberhalb der Bahnlinie an einem Baum hängen soll, wohl nicht vor Donnerstagmittag gesprengt.

Beide Verkehrsadern sind seit Montagabend aus Sicherheitsgründen gesperrt. Reisende und Pendler werden mit Bussen über Umwege an ihr Ziel gebracht. Sie brauchen laut Deutscher Bahn nun mindestens 50 Minuten länger, um über den Schwarzwald zu kommen.

Der Autoverkehr zwischen Freiburg und Titisee-Neustadt wird umgeleitet: Richtung Donaueschingen über Buchenbach, Spirzenstraße nach Hinterzarten; in die andere Richtung geht es über die B500 von St. Märgen nach Buchenbach. «Die Strecke ist schon gut ausgelastet», sagte am Mittwoch ein Sprecher der Freiburger Polizei. Ein Verkehrschaos gebe es aber nicht. Ortskundige Autofahrer sollten den Streckenabschnitt weiträumig umfahren.

Nach SWR-Recherchen sollten bereits am Mittwoch die Vorarbeiten für die Sprengung beginnen: Experten sollten Löcher in den Fels bohren, in denen der Zündstoff für die Sprengung platziert wird. Im Höllental kam es schon öfter zu Felsstürzen. Nach der Sprengung werden die Felswände immer aufwendig gesichert.

In der «Badischen Zeitung» erläuterte Ingenieurgeologe Clemens Ruch vom Landesbergbauamt, dass solche Ereignisse «in der Natur der Felsen» liegen. Ein Fels sei durchzogen von Klüften und Spalten. In diese laufe Regenwasser, und auch Baumwurzeln arbeiteten sich hinein. Im Winter bilde sich in den Klüften Eis, was zur Auflockerung des Felsgefüges führe. Der Übergang vom Winter zum Frühling sei die typische «Steinschlag-Saison», so der Experte in der Zeitung. Das tiefeingeschnittene Höllental mit der canyonartigen Struktur ist demnach für Felsstürze besonders anfällig. Ruch rechnet wegen des Klimawandels mit häufigeren extremen Niederschlagsereignissen, die Felsen in Bewegung bringen.