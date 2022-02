Duell der Gegensätze zwischen dem SC Freiburg und Hertha BSC

Freiburg (dpa/lsw) - Im Duell der Gegensätze will der SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt in Richtung Europapokal-Qualifikation machen. Daheim geht es für die Breisgauer gegen den Tabellen-15. Hertha BSC. Die Berliner sind nach großen Investitionen mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, während die Freiburger mit einem geringeren Etat für Furore sorgen. Zuletzt kassierte die Hertha auch wegen eines Corona-Ausbruchs eine 1:6-Pleite gegen RB Leipzig. Besser sieht es in personeller Hinsicht bei den Freiburgern aus. Coach Christian Streich muss lediglich auf Ergänzungsspieler Yannik Keitel verzichten.

