Duo verlässt Ludwigsburger Basketballer: Hubb darf bleiben

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben wenige Tage vor dem Start der neuen Saison der Basketball-Bundesliga noch einige Veränderungen in ihrem Kader vorgenommen. Der Vertrag des erst im August vom israelischen Club Gilboa Galil verpflichteten Amerikaners Ronnie Harrell wurde wieder aufgelöst, wie die Schwaben am Freitag mitteilten. Mark Vital, der zuletzt vorgespielt hatte, konnte sich nicht für einen Platz im Aufgebot empfehlen und verlässt die Riesen wieder. Testspieler Prentiss Hubb indes erhält einen Vertrag über ein Jahr. Die Ludwigsburger starten am 2. Oktober (15.00 Uhr) bei den MLP Academics Heidelberg in die neue Bundesliga-Saison.