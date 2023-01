E-Autos: EnBW erhöht kräftig ab Dienstag (17.1.) den Preis für Ladestrom

Das Fahren mit Elektroautos wird teurer. Die EnBW, nach eigenen Angaben Betreiberin des größten Schnellladenetzes in Deutschland und Österreich, erhöht am Dienstag, 17. Januar, die Ladetarife im Schnitt um 27 Prozent. Vor allem Kunden, die Normallader bis 22 Kilowatt Leistung nutzen, müssen besonders tief in die Tasche greifen. Denn die Preise zwischen Normal- und Schnellladesäulen werden von der EnBW angeglichen.

Bei der EnBW gibt es keine Preisunterschiede zwischen Normal- und Schnellladen mehr

Und so sieht es konkret aus: Im Standard-Tarif kostet die Kilowattstunde bisher 45 Cent an Normalladern. Ab Dienstag müssen 61 Cent an EnBW-Säulen gezahlt werden und 65 Cent an den Säulen anderer Anbieter. Was bedeutet das im Alltag? Gehen wir von einer Leistung im Stadtverkehr von 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer aus, dann steigen die Kosten von derzeit 8,10 Euro auf 10,98 Euro oder 11,70 bei anderen Anbietern.

An den Schnellladesäulen steigen die Preise nicht so stark. Hier geht es von 55 auf 61 Cent pro Kilowattstunde herauf, an Säulen anderer Anbieter auf 65 Cent. Das gilt aber nicht für Ionity-Säulen, hier zahlen EnBW-Kunden weiter 79 Cent.

Die EnBW verschont auch die eigenen Stromkunden nicht. Wer seinen Haushaltsstrom bei dem Unternehmen bezieht, muss bisher für das Normalladen nur 38 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Dieser Preis steigt auf 51 Cent oder auf 60 Cent bei Säulen anderer Anbieter. Beim Schnellladen geht es für diese Kunden nur um drei Cent nach oben auf 51 Cent an EnBW-Säulen.

Für die Vielnutzer gibt es zwei Ladetarife M und L mit monatlicher Grundgebühr von 5,99 Euro oder 17,99 Euro. Der Ladetarif M wird empfohlen von der EnBW ab drei Ladungen im Monat, der Ladetarif L ab sechs Ladungen.

Schnelllader werden immer wichtiger

Mit der neuen Kostenstruktur wird der Tarifdschungel an den Ladesäulen nicht einfacher. Vor allem das Laden an Normalladern wird dadurch unattraktiver, denn die Fahrer von Elektroautos erhalten für das langsame Laden keinen Preisvorteil mehr.

Dafür wird der Druck auf die Schnellladesäulen zunehmen. Das Schnellladen hat erheblich an Bedeutung gewonnen, sagt die EnBW. "Denn die meisten E-Autos am Markt können heute hohe Ladeleistungen nutzen, um in kurzer Zeit große Strommengen aufzunehmen. Auch den überwiegenden Teil der Strommengen laden sie an Schnellladepunkten – mit zunehmender Tendenz."