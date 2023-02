Offenburg (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein E-Mountainbike-Fahrer am Samstag in Offenburg schwer verletzt worden. Der 57-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er war den Angaben nach am Nachmittag mit seinem E-Bike zu eng in eine Linkskurve gefahren. Daraufhin kollidierte er mit dem Auto eines ebenfalls 57 Jahre alten Mannes. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.