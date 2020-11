Edeltraud Teufel gestorben

Spaichingen (dpa/lsw) - Edeltraud Teufel ist tot. Die Frau des früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel starb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren in Spaichingen (Kreis Tuttlingen), wie eine Sprecherin der Kommune am Donnerstag sagte. Sie bestätigte damit einen Bericht der «Schwäbischen Zeitung». Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Der CDU-Politiker Teufel war von Januar 1991 bis April 2005 Regierungschef in Baden-Württemberg. Zuletzt lebte das Ehepaar aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen in Spaichingen.