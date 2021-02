Eichner: Erfolg des Karlsruher SC im «Misserfolg» begründet

Karlsruhe (dpa) - Trainer Christian Eichner erklärt den derzeitigen Aufschwung des Karlsruher SC mit den vergangenen Krisen. Auf die Frage, was die Gründe für den Erfolg seien, antwortete der 38-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Der Misserfolg. Die Mannschaft hat extrem gelitten.» Von den sechs Spielen in diesem Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga haben die Badener fünf gewonnen und 16 von 18 möglichen Punkten geholt.

«Große Teile der Mannschaft waren dabei, als wir am 33. Spieltag der letzten Saison gegen Arminia Bielefeld nach 20 Minuten 3:0 zurücklagen und mit eineinhalb Füßen schon in der 3. Liga waren», erinnerte Eichner. Die ganze Mannschaft habe den verpatzten Auftakt in diese Spielzeit mit vier Niederlagen in Serie ohne eigenen Torerfolg miterlebt, darunter das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal.

«Ich glaube, dass man aus diesen Situationen sehr viel Stärke mitnehmen kann. Wenn du dieses Tal überwindest, dann willst du da nicht mehr hin», sagte der frühere Profi.

Derzeit liegt der KSC auf Tabellenrang fünf mit vier Punkten Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang. Von einem anderen Saisonziel als dem Klassenerhalt will Eichner aber noch nichts wissen. «Es macht einfach keinen Sinn. Wir haben Spaß, wir fühlen uns wohl, aber wir wissen einfach viel zu gut, wo wir herkommen», sagte der Nachfolger von Alois Schwartz. Eichner ist am 3. Februar ein Jahr im Amt.

