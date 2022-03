Eichner hofft nach Pokal-Aus auf Reaktion in der Liga

Hamburg (dpa/lsw) - Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC hofft nach dem bitteren Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals auf eine Reaktion seiner Mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Blick auf die Statistik dürfte den Badenern vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Samstag (13.30 Uhr/Sky) Mut machen. In den vergangenen sechs Duellen mit dem Kiezclub gab es für den KSC nur eine Niederlage, dafür aber vier Siege. Auf den gesperrten Kapitän Jerôme Gondorf und Spielgestalter Kyoung-Rok Choi, der nach einem im Spiel gegen den HSV erlittenen Muskelfaseriss in der Wade schon aus Hamburg abgereist ist, müssen die Karlsruher allerdings verzichten.

© dpa-infocom, dpa:220304-99-388247/2