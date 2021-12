Ein toter Mensch bei Hausbrand im Kreis Heilbronn entdeckt

Kirchardt (dpa/lsw) - Beim Brand eines Wohnhauses im Kreis Heilbronn ist am Mittwoch eine tote Person von Einsatzkräften entdeckt worden. Weder die Todesursache noch die Identität waren zunächst bekannt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Ob es Verletzte gab, war demnach zunächst ebenfalls noch unklar.

Zeugen meldeten den Brand gegen 12.20 Uhr, wie es hieß. Die Feuerwehr rückte an und bekämpfte die Flammen. Der Einsatz in Kirchardt dauerte am frühen Nachmittag noch an. Brandermittler der Kriminalpolizei waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-304359/2