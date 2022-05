Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Polizeieinsatz in Mannheim ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Polizeieinsatz fand am Dienstag in einem Wohnhaus im Mannheimer Stadtteil Waldhof statt. Details waren zunächst unklar, auch etwa woran der Mann gestorben war. Zuvor hatte der SWR berichtet.