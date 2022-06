Ein Toter und drei Verletzte bei Autounfall

Weingarten (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit drei anderen Wagen zwischen Weingarten (Landkreis Ravensburg) und Staig ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto eines 72-Jährigen war am Sonntagnachmittag beim Überholen in den entgegenkommenden Wagen eines 66-Jährigen gekracht. Die beiden Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn und wurden von zwei nachfolgenden Autos gerammt. Der 66-Jährige starb noch am Unfallort. Der 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines der anderen Autos sowie seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt.