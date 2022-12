Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Bei einem Wohnhausbrand in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist ein Mensch verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Auskunft des Landratsamtes Esslingen löschte die Feuerwehr den Brand am Sonntag mit mehreren Einsatzkräften. An einem Anbau brannte es beim Eintreffen der Feuerwehrleute bereits aus einem geborstenen Fenster. Zur Ermittlung der Brandursache sind Spezialisten der Polizei vor Ort.