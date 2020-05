Hochdorf (dpa/lsw) - Ob der volle Bauch schuld war? Ein Mann ist in eine Bäckerei in Hochdorf (Kreis Esslingen) eingebrochen, hat sich dort an Getränken und Gebäck bedient - und ist auf einer Bank eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Mitarbeiter den schlafenden 35-Jährigen am Montagmorgen entdeckt und die Beamten alarmiert. Diese nahmen den Mann vorläufig fest - danach kam er wieder auf freien Fuß. Den Einbrecher erwartet nun eine Anzeige.