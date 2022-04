Karlsruhe (dpa/lsw)- Ein Einbrecher hat in einem Schlafzimmer in Karlsruhe eine Bewohnerin gegrüßt und ist daraufhin wieder abgehauen. Lediglich ein entgegnendes «Hallo» der 28-Jährigen war nötig, um den Dieb in die Flucht zu treiben, so die Polizei am Dienstag. Ohne etwas entwendet zu haben, verließ der Unbekannte Montagnacht die Wohnung wieder.