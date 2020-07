Einbrecher knacken Tresor und stehlen Waffen

Neukirch (dpa/lsw) - Bei einem Einbruch haben der oder die Täter im Bodenseekreis neben Geld auch vier Jagdwaffen und drei Zielfernrohre gestohlen. Die Unbekannten seien über eine verschlossene Terrassentüre in ein Wohnhaus in Neukirch (Bodenseekreis) eingedrungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach mehreren Versuchen sei es in der Nacht auf Dienstag gelungen, den Code eines mit Zahlenschloss ausgestatteten Tresors zu knacken. Darin waren die Schlüssel zu anderen Sicherheitsschränken, in denen auch die Schusswaffen lagerten.