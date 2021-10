Einbrecher stehlen E-Bikes im Wert von etwa 200.000 Euro

Heidelberg (dpa/lsw) - In Windeseile haben mehrere Einbrecher in Heidelberg 44 E-Bikes im Wert von rund 200.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter am frühen Donnerstagmorgen dabei zunächst zwei Schaufensterscheiben eingeschlagen. Die Räder hätten sie dann innerhalb weniger Minuten in einen kleinen Laster geladen. Damit seien sie in Richtung A656 geflüchtet. Eine Fahndung nach dem «Blitzeinbruch» sei zunächst erfolglos geblieben.

