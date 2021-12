Einbruch in Einfamilienhaus: Diebe auf der Flucht

Wildberg (dpa/lsw) - Diebesgut im Wert von rund 30.000 Euro haben zwei Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wildberg (Landkreis Calw) erbeutet. Gegen Mitternacht hatten die Einbrecher eine Terrassentür eingeschlagen und einige Räume nach wertvollen Gegenständen durchsucht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Eigentümer ertappte die Einbrecher, als er am frühen Samstagmorgen nach Hause kam. Den Dieben gelang es jedoch, unerkannt zu flüchten. Die Fahndung dauerte zunächst noch an.

