Einbruch in Juweliergeschäft: Scheibe eingefahren

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Mit einem Radlader hat ein Einbrecher die Frontscheibe eines Juweliergeschäfts in Friedrichshafen zerstört und Schmuck gestohlen. Dabei entstand an der Scheibe aus Sicherheitsglas ein Schaden von etwa 50.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge wurde der bisher unbekannte Mann von Zeugen am frühen Morgen dabei beobachtet, wie er Schmuckstücke aus der Auslage nahm und zu Fuß flüchtete. Eine polizeiliche Fahndung blieb ergebnislos, wie eine Sprecherin am Abend mitteilte. Gleichwohl habe es im Laufe des Tages mehrere Hinweise möglicher Zeugen gegeben.

Der Wert des gestohlenen Schmucks stand zunächst noch nicht fest. Bei dem Diebesgut soll es sich überwiegend um Schmuck-Attrappen mit eher geringem Wert handeln. Etwa 45 Minuten vor dem Einbruch sei der Radlader bereits in der Straße beobachtet worden, in der auch das Juweliergeschäft liegt. Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug zuvor von einer Baustelle gestohlen. Der dunkel gekleidete Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein.

