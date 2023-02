Eine Tote bei Hausbrand im Rhein-Neckar-Kreis

Bammental (dpa/lsw) - Eine 60 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Wohnhausbrand in Bammental im Rhein-Neckar-Kreis ums Leben gekommen. Ihr 37-jähriger Sohn konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem brennenden Haus befreien, erlitt aber schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehrleute fanden seine Mutter tot im Dachgeschoss der Doppelhaushälfte auf.

Zwei weitere Bewohner des angrenzenden Hauses erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden noch vor Ort behandelt. Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da die Wohnung der leicht verletzten Nachbarn nach dem Feuer unbewohnbar war, wurden die beiden in einem Hotel untergebracht. Die Brandursache war bislang unbekannt. Der Schaden bewegt sich vermutlich im mittleren sechsstelligen Bereich, so die Polizei.