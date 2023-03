Einsatz an Schule in Karlsruhe: Polizei gibt Entwarnung

Karlsruhe (dpa/lsw) - Weil an einer Schule in Karlsruhe Alarm ausgelöst wurde, war die Polizei am Freitag mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Der Bereich rund um die Schule sei weitläufig abgesperrt, es könne Beeinträchtigungen des Verkehrs geben, teilten die Ermittler bei Twitter mit. Die Beamten gingen dem Grund für die Auslösung des Alarms nach. Er ging kurz nach 9.00 Uhr ein, wie eine Sprecherin sagte. Mittlerweile hat die Polizei via Twitter Entwarnung gegeben.