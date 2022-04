Einstellung zum Thema Recycling beim Gold hat sich gewandelt

Pforzheim (dpa) - Die Goldindustrie in Deutschland geht offensiver mit dem Thema Recycling um als früher. «Vor einigen Jahren gab es noch die Einstellung, dass Recycling nicht gut zum emotionalen Faktor Gold passt», sagte der Chef der Fachvereinigung Edelmetalle mit Sitz in Pforzheim, York Tetzlaff, der Deutschen Presse-Agentur.

Mit dem Wandel in der Modebranche habe sich aber auch im Goldbereich etwas getan: So setze beispielsweise die europäische Schmuckindustrie immer mehr auf nachhaltige Produktion, manche Juweliere böten darüber hinaus spezielle Produktlinien mit sogenanntem Fairtrade-Gold an.

Schon immer wurde Gold wiederverwertet. In Deutschland betrage die Recyclingquote nahezu 100 Prozent, sagte Tetzlaff. Zum Vergleich: Im Weltmarkt seien es rund ein Drittel - mit wachsender Tendenz.