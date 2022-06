Einzelhändler Lidl steigt ins Umzugsgeschäft ein

Bad Wimpfen (dpa/lsw) - Die Handelskette Lidl steigt mit einem Partner in das Umzugsgeschäft ein. Wie Lidl am Dienstag in Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) mitteilte, können sich Interessierte per Internet oder telefonisch beraten lassen. Partner sei die Online-Umzugsplattform Movinga.

Angeboten werden Transport, Be- und Entladung, der Ab- und Aufbau von Möbeln sowie das Packen von Umzugskartons, wie Lidl berichtete. Die Kette gehört zum Schwarz-Konzern in Neckarsulm. Sie steigerte im vergangenen Jahr den Filialumsatz um 4,7 Prozent auf 100,8 Milliarden Euro.