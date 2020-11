Eisenmann lehnt Wechselunterricht ab: Schimpft über Berlin

Stuttgart (dpa/lsw) - Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stemmt sich vehement gegen Forderungen, Schüler im Wechsel in der Schule und zu Hause unterrichten zu lassen. «Wechselunterricht in Baden-Württemberg wäre ein existenzieller Fehler», sagte sie am Mittwoch bei einer dpa-Kundenkonferenz in Stuttgart. Gleichzeitig wies sie bildungspolitische Vorstöße des Bundes scharf zurück. «Die Vorschläge, die aus Berlin zu diesen Themen kommen, sind ja durchaus skurril zum Teil - Unterrichten in irgendwelchen Museen oder so etwas», sagte sie. «Das zeigt: Es ist schon richtig, dass die Kompetenz bei den Ländern ist.»

Eisenmann spielte damit auf einen Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an. Der hatte vor kurzem vorgeschlagen, Schulunterricht in geschlossenen Gaststätten und Hotels abzuhalten, um die Abstandsregeln besser einhalten zu können. «In Klassenräumen ist es oft schwer, den ausreichenden Abstand einzuhalten», hatte Altmaier gesagt. «Ich würde es begrüßen, wenn der Unterricht deshalb auch zum Beispiel in Gemeindezentren, Kulturhäusern oder in den ungenutzten Räumen von Gaststätten und Hotels stattfinden würde.»

Zugleich warnte sie vor Problemen und weitreichenden Folgen der derzeit diskutierten Beschlüsse - etwa vor Betreuungsproblemen aufgrund einer Verlängerung der Weihnachtsferien. Man müsse mit scharfer Kritik arbeitender Eltern und Problemen mit der Notbetreuung rechnen. «In der Lebenswirklichkeit löst das schon bei dem einen oder anderen Probleme aus», sagte sie. «Das ist vor Ort ein großes Thema.»

Der Schulferienbeginn im Dezember ist einer der größten Streitpunkte bei den Verhandlungen zwischen Länderregierungen und Kanzleramt über einen Corona-Plan bis Januar. In Baden-Württemberg wie in einigen anderen Ländern ist bislang der letzte Schultag der 22. Dezember (Dienstag). Wenn die Schüler bereits am 18. (Freitag) oder 19. Dezember (Samstag) in die Ferien entlassen würden, hätten sie bis Heiligabend eine Strecke von fünf bis sechs Tagen, die genutzt werden könnte, um Kontakte zu minimieren.

Ungeklärt ist bislang aber, wie der Ausfall zusätzlicher Tage kompensiert werden und wie eine Notbetreuung am 21. und 22. Dezember sichergestellt werden kann. Eigentlich hätten die Winterferien am 23. Dezember begonnen.

Eisenmann sieht das Vorhaben mit Skepsis. Wenn man plane, die Weihnachtsferien um einige Tage nach vorne zu verlegen, werde der Ruf nach einer Notbetreuung laut, warnte die CDU-Politikerin. Das widerspräche aber dem Ansatz der Selbstquarantäne. Ziel der Ferienverlängerung sei ja, dass die Schüler ein paar Tage länger zuhause blieben. «Deshalb glaube ich, dass die Maßnahme nicht wirklich greift, sondern Probleme macht», sagte Eisenmann.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte Dienstag angekündigt, die Weihnachtsferien zu verlängern. Eisenmann plädiert hingegen seit Tagen für eine lokale Lösung: Statt einer landesweiten Regelung könnten einzelne Schulen die Weihnachtsferien dieses Jahr durch bewegliche Ferientage verlängern. In Baden-Württemberg gibt es in diesem Schuljahr vier bewegliche Ferientage. Sie bleibe zwar bei ihren Bedenken, wolle aber die Beschlüsse von Bund und Ländern umsetzen, sagte sie.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) begrüßte die Verlängerung der Ferien. «Wir bedanken uns für die zwei zusätzlichen Ferientage und sehen dies als ein Zeichen der Anerkennung für die außerordentliche Leistung der Lehrkräfte», sagte der Landesvorsitzende Gerhard Brand.

Der Philologenverband Baden-Württemberg hingegen bezweifelt, dass man dadurch mehr Sicherheit schafft. «Wenn die Scheinsicherheit durch einen früheren Beginn der Weihnachtsferien bei vielen Familien dazu führt, Weihnachten in der gewohnten Form mit Großeltern und Freunden zu feiern, besteht die große Gefahr, dass die Feiertage zu einer großen Corona-Party werden», sagte der Landesvorsitzende Ralf Scholl. Der Verband fordert flächendeckende Corona-Tests kurz vor Weihnachten, mehr Raumluftreiniger - und vor allem Wechselunterricht ab Klasse 7.

Doch auch die Forderungen nach Wechselunterricht lehnt Eisenmann strikt ab. «Wechselunterricht in Baden-Württemberg wäre ein existenzieller Fehler», sagte sie am Mittwoch. Es gebe auch keine guten Argumente, warum diese Form des Unterrichts aus Schutz vor Corona-Infektionen eingeführt werden sollte. «Für den Wechselunterricht spricht gar nichts. Es gibt keine inhaltliche Begründung, weder Zahlen noch Fakten.» Der Wechselunterricht sei in Baden-Württemberg bereits zwischen Pfingsten und den Sommerferien ausprobiert worden - allerdings ohne durchschlagenden Erfolg, kritisierte Eisenmann.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die SPD im Landtag sprechen sich für einen Schichtunterricht mit geteilten Kassen aus. «Diese Option muss ihnen ermöglicht werden, wenn es das örtliche Infektionsgeschehen erfordert», sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Die Einigung der Ministerpräsidenten vor den Verhandlungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am heutigen Mittwoch sieht flächendeckenden Wechselunterricht bislang aber nicht vor.