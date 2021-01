Eisenmann mahnt bei CDU mehr Selbstbewusstsein an

Stuttgart (dpa) - Angesichts der eher bescheidenen Umfragewerte hat Baden-Württembergs CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann ihre Partei 50 Tage vor der Landtagswahl zu mehr Selbstbewusstsein aufgerufen. «Wir müssen uns auch selber mögen», sagte die Kultusministerin am Samstag in ihrer Rede beim Online-Parteitag der Südwest-CDU. Wenn man sich selbst nicht möge, werde man auch nicht gewählt. «Ich rate dazu, auch mal eine gewisse Gelassenheit auszustrahlen», sagte Eisenmann, die nach der Wahl am 14. März als erste Ministerpräsidentin von Baden-Württemberg den grünen Regierungschef Winfried Kretschmann ablösen will.

Die Südwest-CDU, die bis 2011 jahrzehntelang in Baden-Württemberg die Regierung geführt hatte, ist derzeit Juniorpartner in einer Koalition mit den Grünen. In den jüngsten Umfragen liegt die Union entweder gleichauf mit den Grünen oder fünf Prozentpunkte hinter ihnen. Im direkten Vergleich mit Kretschmann liegt Eisenmann bei der Beliebtheit weit hinten. Es könnte nach der Wahl auch eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP geben.

Bei der Abstimmung über das 100 Punkte umfassende Regierungsprogramm zeigte sich die Landes-CDU vollkommen einig: Das Programm «Neue Ideen für eine neue Zeit - BaWü entfesseln» wurde mit 100 Prozent angenommen. Die CDU will unter anderem mehr Geld für Familien, Innere Sicherheit und den Ausbau des schnellen Internets lockermachen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) versuchte der Südwest-CDU mit einer Videobotschaft Mut zuzusprechen. «Ich kann mit Winfried Kretschmann gut, das sag' ich ausdrücklich. Aber trotzdem: Alles hat seine Zeit, und vielleicht gibt es eine neue Zeit in Baden-Württemberg.» Der CSU-Chef fügte hinzu: «Auch Bayern München kann mal verlieren, wenn man die richtige Taktik und die richtige Strategie wählt.» Die Südwest-CDU habe alles, was man brauche, um die Wahl zu gewinnen. Was der Bayer nicht sagte: Bayern München ist in den vergangenen acht Jahren stets Meister in der Fußball-Bundesliga geworden.

Die 56-jährige Eisenmann erwähnte den Namen ihres Konkurrenten Kretschmann nicht und verzichtete weitgehend auf Attacken auf den 72-Jährigen. Es gab lediglich einen Seitenhieb: Das nächste Jahrzehnt werde darüber entscheiden, «ob wir an Spitze zurückfinden, oder uns in beschaulicher Verschlafenheit gemütlich einrichten. Ob Baden-Württemberg die Herausforderungen der Zukunft annimmt oder darüber nur auf hohem Niveau und sehr intensiv philosophiert», sagte sie in Anspielung auf den studierten Ethiklehrer Kretschmann, der gern die Philosophin Hannah Arendt zitiert.

Die Kultusministerin wies den Vorwurf zurück, in der Bildungspolitik mache sie Wahlkampfmanöver. Man müsse nun einen gründlicheren Blick auf die Kinder werfen als im Frühjahr, sagte Eisenmann, die sich seit Wochen vehement für die Öffnung von Grundschulen und Kitas einsetzt. «Das hat mit Wahlkampf gar nichts zu tun.» Sie sei überrascht, mit welcher Lässigkeit und mangelnden Sensibilität «alles Gesellschaftliche über einen Kamm geschert wird». Bildung und Betreuung brauche einen besonderen Stellenwert in der Debatte.

Aber auch in der eigenen Partei sorgt dieser Kurs für Unruhe. So trat der frühere Ministerialdirigent und ehemalige Regierungssprecher Hans Georg Koch aus Ärger über Eisenmann nach über 40 Jahren aus der CDU aus. In einem Leserbrief in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» erklärt der Vertraute des früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel (1991-2005) seinen Rückzug: «Zum ersten, weil die Spitzenkandidatin der CDU seit Wochen versucht, aus der Corona-Krise politisches Kapital zu schlagen; zum zweiten, weil es offensichtlich niemanden in der CDU Baden-Württemberg gibt, der (oder die) auch nur den Versuch macht, sie zu bremsen.» Zur Debatte um die Öffnung von Kitas und Schule schrieb er: «Eisenmann gegen Merkel ist ein bemerkenswertes Szenario. Hat man in der CDU Baden-Württemberg vergessen, dass sie ihre derzeit vergleichsweise passablen demoskopischen Werte der durchgehend konsequenten Linie der Bundeskanzlerin in der Corona-Krise zu verdanken hat?»

Der CDU-Landeschef Thomas Strobl rief seine Partei vor den anstehenden Wahlen zur Geschlossenheit auf. Die Südwest-CDU werde den neuen Bundesvorsitzenden Armin Laschet «ohne Vorbehalt mit ganzer Tatkraft» unterstützen, sagte der Bundesvize. Im Südwesten hatte eine Mehrheit Laschets Konkurrenten Friedrich Merz unterstützt.

© dpa-infocom, dpa:210123-99-140494/3