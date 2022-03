Eishockey: Drei Bietigheim-Spiele wegen Corona abgesagt

Bietigheim (dpa) - Aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantäne müssen die kommenden drei Begegnungen der Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlegt werden. Mehrere Spieler hätten von Symptomen berichtet, die auf eine Corona-Erkrankung hindeuten könnten, teilten der Verein am Freitag mit. Von der Absage betroffen sind das für diesen Freitagabend angesetzte Duell zwischen dem ERC Ingolstadt und Bietigheim sowie die Heimspiele der Schwaben gegen die Grizzyls Wolfsburg am Sonntag und die Straubing Tigers am kommenden Dienstag. Nachholtermine für diese Partien stehen noch nicht fest.

