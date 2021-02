Eishockey: Kristensen fehlt Schwenningen für mehrere Wochen

Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings müssen in der Deutschen Eishockey Liga für mehrere Wochen auf Emil Kristensen verzichten. Der 28 Jahre alte Däne hat sich im Training eine Verletzung am Oberkörper zugezogen, teilte der Verein am Dienstag mit. Nach einer intensiven medizinischen Untersuchung habe man sich für eine konservative Behandlung ohne operativen Eingriff entschieden. Ein Comeback im Laufe der aktuellen Saison sei aber durchaus realistisch.

