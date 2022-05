Eishockey-Stürmer Zientek bleibt in Bietighem

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Eishockey-Stürmer Benjamin Zientek soll nach seiner langen Verletzungspause bei den Bietigheim Steelers wieder eine wichtige Rolle einnehmen und erhält eine neue Erstliga-Chance. Der 28-Jährige werde auch in der zweiten Saison nach dem Aufstieg für die Steelers spielen, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Zientek, seit 2016 bei den Steelers, hatte sich Ende des vergangenen Jahres schwer verletzt und kam deswegen nur auf 24 Einsätze in der vergangenen Saison.