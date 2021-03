Elfjährige verlaufen sich in Tunnel: Abkürzung ging schief

Freiberg am Neckar (dpa/lsw) - Sie wollten eine Abkürzung gehen und haben dann aus einem Wasser führenden Tunnel nicht mehr herausgefunden: Die Polizei musste in Freiberg am Neckar drei Elfjährigen helfen, die sich total verlaufen hatten.

Die Kinder waren nach Polizeiangaben vom Montag auf dem Weg nach Hause. Das Mädchen und die zwei Jungs hätten sich dann in einen Tunnel begeben, durch den ein Bach fließt, um etwas Wegstrecke abzukürzen. Als sie kein Licht mehr sahen, wählten sie den Notruf.

Die Beamten hielten solange die Leitung, bis die Kinder nach etwa 30 Minuten Fußmarsch am Samstag durchnässt bei einem Tunnelzugang auf die nach ihnen suchenden Polizisten trafen. Die Kinder wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Verletzt wurde niemand. Nur ein Handy und ein Tretroller gingen den Angaben zufolge verloren.

