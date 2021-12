Elfjähriges Mädchen in Freiburg von Bus erfasst und verletzt

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Eine Elfjährige ist in Freiburg mit ihrem Fahrrad von einem Bus erfasst und verletzt worden. Das Mädchen habe nach dem Unfall am Mittwochmorgen unter dem Bus gelegen und musste von Einsatzkräften befreit werden, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Den Erkenntnissen zufolge wollte die Schülerin gegen 7 Uhr eine Straße mit dem Rad überqueren, als sie von dem Bus erfasst wurde. Einem Polizeisprecher zufolge hat der 55 Jahre alte Fahrer das Mädchen vermutlich übersehen, als er in die Straße einbog. Das Kind habe sich nach dem Zusammenprall «mit dem Oberkörper teilweise unter dem Bus liegend» befunden, sei aber nicht eingeklemmt gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

