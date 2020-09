Eltern sollen Kinder nicht in die Schule kutschieren

Stuttgart (dpa/lsw) - Kinder sollen in die Schule gehen oder radeln - und sich nicht von den Eltern im Auto fahren lassen. Dazu haben das Deutsche Kinderhilfswerk, der Verkehrsclub Deutschland und der Verband Bildung und Erziehung zum Schulstart in Baden-Württemberg am Montag aufgerufen. Den Angaben vom Mittwoch zufolge fördert ein morgendlicher Fußmarsch die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder. Bewegung an der frischen Luft sei gesund und umweltfreundlich.

Die Verbände forderten Auto- und LKW-Fahrer zur Rücksichtnahme im Verkehr auf. Zudem sollen Lehrer das Thema Mobilität im Unterricht ansprechen, Kommunen mehr Roller- und Fahrradständer bauen und zeitweise Durchfahrtsbeschränkungen in Straßen vor Schulen einrichten.