EM-Tipps: Kretschmann wird vorsichtiger, aber setzt auf Sieg

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird bei seinen EM-Vorhersagen vor dem Spiel der deutschen Elf gegen England zurückhaltender. «Tipps wage ich nicht mehr so richtig zu geben», sagte der 73-Jährige am Dienstag in Stuttgart. Nach dem unerwarteten Achtelfinal-Sieg der Schweizer gegen Frankreich müsse man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. «Wahrscheinlich gewinnen wir heute überraschend», sagte Kretschmann. Er werde das Spiel am Abend (18.00 Uhr) im Staatsministerium mit seinen Kollegen und Mitarbeitern verfolgen.

