Emmendingen: Tödlicher Verkehrsunfall wegen Überholmanöver

Emmendingen (dpa/lsw) - Bei dem schweren Verkehrsunfall von Mittwoch in Emmendingen ist die Unfallursache nun klarer: Der 84-jährige Fahrer hatte auf der zweispurigen Straße mehrere Autos auf der Spur des Gegenverkehrs überholen wollen und ist dabei frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen gekracht. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt starb noch am Unfallort. Der 55-jährige Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt in eine benachbarte Klinik eingeliefert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 3 mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.