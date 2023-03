Entwarnung nach Polizeieinsätzen an zwei Schulen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Weil an zwei Schulen in Karlsruhe und Stutensee Alarm ausgelöst wurde, war die Polizei am Freitag mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Nach mehreren Stunden konnten die Einsatzkräfte an beiden Schulen Entwarnung geben. Beide Gebäude seien durchsucht und keine Auffälligkeiten festgestellt worden, teilten die Ermittler bei Twitter mit.

950 Schüler und Lehrkräfte waren während des Einsatzes in der Schule in Karlsruhe. Zur Zahl der Betroffenen in Stutensee konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben machen.

Jeweils etwa zweieinhalb Stunden dauerte es nach dem Alarm, bis die Beamten ihre Einsätze an den Schulen beendet hatten. In beiden Fällen wird nun ermittelt, warum und wie der Alarm jeweils ausgelöst wurde.

Der erste Alarm aus Karlsruhe ging gegen 9.00 Uhr ein, der zweite aus Stutensee eine gute Stunde später. Rund um die Schulen in der Karlsruher Waldstadt sowie in Stutensee-Blankenloch sperrte die Polizei die Straßen weiträumig ab. Es könne Beeinträchtigungen des Verkehrs geben, hieß es.