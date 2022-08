Ermittlungen wegen Bränden in Eggenstein

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach einem Flächenbrand in Eggenstein im Kreis Karlsruhe ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Es seien Identitäten festgestellt worden, aber es gebe keinen Tatverdächtigen, sagte die Polizei. Einen Bericht der Feuerwehr, wonach ein Tatverdächtiger in der Nähe aufgegriffen und vernommen worden sei, dementieret eine Polizeisprecherin.

Laut Feuerwehr hatte der Brand rund zehn Hektar erfasst, wurde aber unter Kontrolle gebracht. Rund 120 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Den Flammen zum Opfer fiel demnach auch etwa die Hälfte einer Kleingartenanlage.

Nördlich von Karlsruhe, im Hardtwald, war es seit Anfang der Woche immer wieder zu Waldbränden gekommen.