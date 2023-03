Ermittlungen wegen versuchten Mordes gegen Brandstifter

Ehingen (dpa/lsw) - Wegen versuchten Mordes und Brandstiftung ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 36-Jährigen aus dem Alb-Donau-Kreis. Der Mann soll nachts in einer Unterkunft in Ehingen eine Lebensmittelverpackung angezündet und vor eine Zimmertür gelegt haben, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Ein Zeuge habe das Feuer entdeckt, gelöscht und sich danach wieder schlafen gelegt. «Den Vorfall meldete er der Polizei erst am späten Samstagvormittag.»

Das Feuer habe sich nur deshalb nicht ausgebreitet, weil es so schnell entdeckt worden sei, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft stufe den Fall als versuchten Mord ein. Der Beschuldigte kam in ein psychiatrisches Krankenhaus. Um welche Art von Unterkunft es sich handelt, war zunächst unklar.