Ermittlungen zu möglichem Tötungsdelikt eingestellt

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Pforzheimer Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu einem möglichen Tötungsdelikt eingestellt. Die Ermittlungsergebnisse hatten nicht für eine Anklageerhebung ausgereicht, wie ein Sprecher am Montag mitteilte.

Drei Menschen waren in dem Fall verdächtigt worden einen 31-Jährigen getötet zu haben. Die Leiche wurde im August 2021 auf einer Bank am Enzufer in Pforzheim gefunden. Alle drei Tatverdächtigen hatten Stunden zuvor Kontakt zum Opfer.