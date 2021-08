Erneut mehr illegale Autorennen im Südwesten gemeldet

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der erfassten illegalen Autorennen im Südwesten ist im ersten Halbjahr 2021 erneut gestiegen. Wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz (SPD) hervorgeht, registrierte die Polizei bis Ende Juni 263 solcher Fälle - 11 mehr als in der jüngsten Erhebung für das gesamte Jahr 2019 und das Frühjahr 2020. Die meisten Rennen wurden demnach im Ortenaukreis gemeldet (20), gefolgt vom Rems-Murr-Kreis (16) und dem Kreis Böblingen (15 Fälle).

Das Innenministerium in Stuttgart sieht hinter dem Anstieg der Zahlen aber eine positive Entwicklung. «Das Thema illegale Autorennen ist in den letzten Jahren mehr und mehr in den öffentlichen Fokus gerückt», sagte ein Ministeriumssprecher. Fahrer würden öfter angezeigt, Polizisten seien für das Thema sensibilisiert. «Dies führt zu einer Aufhellung des Dunkelfeldes», sagte der Sprecher. Es gebe «keine Anhaltspunkte» dafür, dass die Zahl der Rennen selbst steigt.

Seit 2017 werden illegale Autorennen nicht mehr als Ordnungswidrigkeiten, sondern als Straftaten verfolgt. Seitdem kann schon die Teilnahme an solchen Rennen mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden. Darunter fallen auch «Alleinrennen» gegen die Uhr oder mit dem Ziel, das maximale Tempo des Wagens zu erreichen.

