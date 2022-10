Erneute Eurocup-Niederlage für Ulmer Basketballer

Neu-Ulm (dpa/lsw) - ratiopharm Ulm hat im Basketball-Eurocup das zweite Spiel in Serie verloren. Der Bundesligist unterlag am Mittwoch dem italienischen Club Brescia Leonessa nach Verlängerung mit 90:98 (83:83, 52:45) und hat in der Gruppe A nun einen Sieg und zwei Niederlagen auf dem Konto.

Die Gastgeber führten bis zur 33. Minute durchgehend das Match an. Danach kam Brescia besser ins Spiel und erreichte mit einem erfolgreichen Wurf eine Sekunde vor dem Ende der regulären Spielzeit noch die Verlängerung. In der Extraspielzeit waren die Ulmer chancenlos. Bester Werfer für die Mannschaft von Trainer Anton Gavel war Matthew Mobley mit 23 Punkten.