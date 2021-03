Erste Annäherung in Metall-Tarifverhandlungen im Südwesten

Kornwestheim (dpa/lsw) - Im nunmehr fünften Anlauf haben Arbeitgeber und Gewerkschaft im Südwesten die ersten vagen Fortschritte in den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie erzielt. Beide Seiten sprachen nach dem Treffen am Mittwoch in Kornwestheim bei Stuttgart von konstruktiven Verhandlungen, stellten zugleich aber klar, dass man von einer Einigung noch weit entfernt sei. Zumindest aber habe die vor zwei Wochen eingesetzte Expertengruppe Ansätze zur Lösung der strittigen Fragen aufgezeigt.

Details wurden nicht genannt. Auch einen neuen Verhandlungstermin legten IG Metall und Südwestmetall nicht fest. Zunächst sollen die Experten ihre Arbeit fortsetzen, hieß es. Zugleich machte die IG Metall klar, dass sie ihre Warnstreiks unvermindert fortsetzen werde, bis ein Gesamtpaket auf dem Tisch liege.

